STORY: Bundestagspräsidentin Bärbel Bas in Kiew. Die SPD-Politikerin traf am Sonntag per Zug in der ukrainischen Hauptstadt ein und wurde von Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj empfangen. Letzterer dankte Deutschland und speziell dem Bundestag für die Entscheidung, der Ukraine schwere Waffen zu liefern. Dann erinnerte er an die Ambitionen des Landes. Er wünsche sich, dass Bas und der Bundestag die Ukraine mit Blick auf die von Kiew gewünschte EU-Mitgliedschaft unterstütze. Er habe mit Friedrich Merz während seines Besuches darüber gesprochen und dieser habe ihm große Hoffnungen gemacht, so Selenskyj. Bas wollte mit ihrem Besuch nach eigenen Angaben an die Opfer des Zweiten Weltkrieges erinnern, derer in vielen Teilen der Welt am 8. und 9. Mai gedacht wird. Am Vormittag war sie auch mit Ministerpräsident Denys Schmyhal zusammgetroffen. Bas ist die ranghöchste deutsche Politikerin, die Kiew seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine besucht - ein Zeichen der Solidarität. In dieser Woche hatte Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt, dass auch Außenministerin Baerbock in die ukrainische Hauptstadt reisen werde. Zuvor war bereits über ein Reise von Scholz selbst spekuliert worden. Ein Besuch von Bundespräsident Steinmeier war im April wegen diplomatischer Irritationen um eine Absage aus Kiew nicht zustande gekommen.

