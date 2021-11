HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Hansi Flick (Bundestrainer): "Wir haben keine Impfpflicht. Und ich glaube einfach, man darf die Leute, die sich nicht impfen lassen, weil sie Sorge haben, einfach nicht verurteilen. Und trotzdem ist, glaube ich, für mich der einzige Weg aus der Pandemie, dass man sich impfen lässt. Gerade im Profifußball. Und das ist meine Überzeugung. Und deswegen ist es einfach auch so eine Sache, jeder hat am Ende die Verantwortung für sich oder hat natürlich das Recht auch, das zu verweigern, weil er halt einfach.. weil es keine Impfpflicht gibt. Ich bin der Meinung, dass wir - und da kann ich mich noch mal wiederholen - dass wenn wir aus der Pandemie rauskommen wollen, glaub ich, dass gerade, auch wenn man viel Kontakt hat, so wie wir das haben als Profifußballer, als Menschen auch der Öffentlichkeit, dass wir dann uns impfen lassen sollten. Deswegen, ganz klar, wünsche ich mir natürlich schon, dass die Spieler geimpft sind, aber letztendlich ist es ihre eigene Sache. Und was dann danach kommt die Situation, ich habe in den zwei Jahren jetzt oder eineinhalb Jahren, wo dann die Pandemie auch war, bei Bayern München auch im Verein vieles erlebt. Deswegen sind die Dinge, die dann kommen, nicht immer vorhersehbar. Und ich hoffe, dass es sich natürlich dahin ändert, dass wir solche Themen, dass wir fünf Spieler nach Hause schicken müssen aufgrund Corona, dass es so was nicht mehr gibt, würde ich mir wünschen, natürlich als Trainer. Die Stimmung der Mannschaft ist in Ordnung. Natürlich war aufgrund dieser Ereignisse am Montagabend schon so ein bisschen eine Unruhe da, aber es geht weiter. Es ist so, dass wir wieder zurück in die Normalität letztendlich sind. Und wir müssen morgen abliefern. Und das ist unser Ziel."

