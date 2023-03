STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) UMWELTMINISTERIN STEFFI LEMKE (GRÜNE) AM MITTWOCH IN BERLIN ZUR NATIONALEN WASSERSTRATEGIE: "Wasser hat eine immense Bedeutung für uns alle, für die Bevölkerung, für die Wirtschaft als Transportweg und natürlich auch für Natur und Umwelt. Und deshalb ist es gut und richtig, dass jetzt das erste Mal das gesamte Bundeskabinett sich auf eine Wasserstrategie verpflichtet und damit dafür Sorge tragen will, dass auch in Zukunft jederzeit für jede Bürgerin und jeden Bürger bezahlbares, sauberes Wasser aus dem Hahn kommt." // "Und dafür wollen wir in erster Linie ein intaktes Ökosystem aufrechterhalten, das heißt alte Wälder, intakte Böden, die Wasser aufnehmen können, die Wasser speichern können, Flussauen, die renaturiert werden, um mehr Wasser aufnehmen zu können, immer um Vorsorge zu tragen, sowohl vor zu viel Wasser als auch für zu wenig Wasser." // "Mein Sparaufruf richtet sich an alle, das heißt auch an die Bürgerinnen und Bürger in Zeiten von Trockenheit. Das passiert in den Kommunen nach meiner Kenntnis aber auch schon häufig und auch gut gemanagt. Ich glaube, dass es aber wenig Verständnis gibt, wenn Sie ihren Garten nicht mehr bewässern dürfen oder das zumindest nicht in der Mittagshitze tun würden und das parallel aber auf dem Maisacker nebenan passiert. Dafür müssen wir Regelungen finden für die Zukunft."

