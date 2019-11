Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheidet am Dienstag, in welchem Umfang die Kürzungen bei Hartz-IV-Leistungen mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Hintergrund: Rund drei Prozent aller Hartz-IV-Empfänger bekommen jeden Monat weniger Geld als ihnen eigentlich zusteht. Der Grund sind Sanktionen, die von den Jobcentern verhängt werden, weil die Bezieher von Arbeitslosengeld II gegen ihre sogenannten Mitwirkungspflichten verstoßen haben. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn sie Jobs oder Fördermaßnahmen ablehnen. Das Sozialgericht im thüringischen Gotha hält die im Sozialgesetzbuch II geregelten Sanktionen für verfassungswidrig, unter anderem weil dadurch in das Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum eingegriffen werde. Das sieht auch Helena Steinhaus, Gründerin und Geschäftsführerin der Organisation "Sanktionsfrei" ähnlich. Mit ihrem Verein unterstützt sie Hartz-4-Empfänger, wenn das Jobcenter den Regelsatz kürzt oder streicht. Die Sanktionen seien kontraproduktiv, sagt sie: "Die Sanktionen sind ja paradoxerweise dazu gedacht, die Menschen zu motivieren. Sie tun aber genau das Gegenteil. Und sie sorgen auch im schlimmsten Fall dafür, dass die Menschen obdachlos werden. Davon haben wir wirklich einige Fälle, weil ja eben die Sanktionen nicht nur den Regelsatz betreffen, sondern auch die Kosten der Unterkunft und die Krankenversicherung. Und das heißt im schlimmsten Fall, da verliert jemand seine Wohnung und wird zwangsgeräumt. Und dann sitzen die Leute auf der Straße." In der Politik wird seit Jahren über eine Änderung der Sanktionen diskutiert, die zum Grundsatz "Fördern und Fordern" gehören. Sozialverbände fordern seit Jahren die Abschaffung der Strafpraxis. Diese habe aber durchaus ihre Berechtigung findet Martina Würker, Geschäftsführerin des Jobcenters Köln: "Also, wenn ich Geld bekomme, sagt der Gesetzgeber, dann muss ich mitspielen bei bestimmten Sachen. Und darum ist es eben eine kleine Gruppe von Menschen, die häufig damit ein Problem haben, manche zwei-, dreimal, aber das sind die wenigsten Leute. Weil, die meisten akzeptieren, dass es bestimmte Regeln gibt - so, wie wir die im Straßenverkehr auch haben, wo wir nicht alle über Rot fahren, sondern sagen, okay, es gibt die Regel, wir müssen uns dran halten. Und, schwups, ist es dir mal passiert, dann kannst du auch, sozusagen, vielleicht Geld dafür bezahlen müssen." Nach der Statistik der Bundesagentur für Arbeit, geht der Zahl der verhängten Sanktionen seit Jahren zurück. Wie auch die Zahl der Hartz-IV-Bezieher insgesamt. Der mit Abstand häufigste Grund für eine Kürzung der Leistungen ist ein Meldeversäumnis: Hartz-IV-Bezieher melden sich nicht beim Jobcenter oder versäumen unentschuldigt einen ärztlichen Untersuchungstermin. Sanktionen wegen der Weigerung, eine Arbeit oder eine Fördermaßnahme zu beginnen, sind demnach weitaus seltener.