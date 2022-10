STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON VOLKER WISSING (FDP), BUNDESVERKEHRSMINISTER "Die Deutsche Bahn musste heute Vormittag in Norddeutschland den gesamten Zugverkehr einstellen. Betroffen waren sowohl der Personenfernverkehr, der Regionalverkehr als auch der gesamte Güterverkehr. Grund sind Sabotagehandlungen am Kabelnetz. Es wurden Kabel mutwillig und vorsätzlich durchtrennt, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind. Aufgrund des schnellen Krisenmanagements der Deutschen Bahn konnte in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr der Zugverkehr noch am Vormittag wieder aufgenommen werden. Die Bundespolizei ermittelt gegen die Täter. Wir wissen Stand jetzt, dass an zwei unterschiedlichen Standorten in Deutschland die Kabel vorsätzlich durchtrennt worden sind. Über den weiteren Verlauf der Ermittlungen werden wir die Öffentlichkeit informieren." "Die Deutsche Bahn wird alles tun, um natürlich auf die Kundinnen und Kunden zuzugehen. Entscheidend ist, dass der Zugverkehr so schnell wie möglich wieder hergestellt werden konnte." "Unsere Infrastrukturen sind für uns unverzichtbar und deswegen brauchen sie auch einen entsprechenden Schutz. Wir haben hohe Sicherheitsstandards. Wenn es etwa in diesem Fall zu durch Trennung von Kabeln kommt, dann wird sofort ein Sicherungsmechanismen eingeleitet. Und Risiken, die durch die Zerstörung der Infrastruktur entstehen könnten, werden dadurch vermieden."

