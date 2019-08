Die hohen Temperaturen und die extreme Trockenheit machen nicht nur der Pflanzenwelt ganz allgemein zu schaffen. Sie führen auch dazu, dass der Borkenkäfer aktiver als sonst ist und sich durch die Wälder frisst. Soldaten der Bundeswehr sind seit Dienstag in Sachsens Wäldern im Einsatz und sollen bei der Bekämpfung der Plage helfen. Ihre Aufgabe wie hier in einem Waldgebiet bei Augustusburg: befallene Bäume schnell zu entrinden und aus dem Forst zu bringen, damit sich der Borkenkäfer nicht noch weiter ausbreitet. Sachsens Minister für Umwelt und Landwirtschaft, Thomas Schmidt von der CDU, sagt: O-Ton: "Wir haben jetzt gerade den Beginn des Ausfluges der sogenannten dritten Generation des Borkenkäfers. In normalen Jahren sind es nur zwei Generationen. Jede Generation ist das 40-fache von der vorhergehenden Generation. Und wenn wir jetzt es nicht erreichen in den nächsten vier bis sechs Wochen, wenn dieser Ausflug einsetzt und dann stattfindet, die befallenen Bäume aus dem Wald herauszubringen, dann wird es ganz ganz schwierig noch einmal im Oktober. Denn es ist jetzt genau richtig, die Bäume raus zu bringen und da sind wir sehr dankbar für die Hilfe der Bundeswehr." Vor allem Fichtenbestände sind vom Borkenkäfer bedroht - nach Angaben des Ministeriums eine der wichtigsten Baumarten im Freistaat Sachsen. Die Schäden an allen Nadelhölzern habe es in diesem Umfang in den vergangenen 100 Jahren nicht gegeben. Und man erwarte jetzt, dass man den Schaden des vorigen Jahres deutlich überschreiten werde, heißt es aus dem Umweltministerium.