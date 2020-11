Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ist am Mittwoch in Grevenbroich zu Gast im örtlichen Gesundheitsamt gewesen. Dort hat er sich einen Einblick verschafft von der tatkräftigen Unterstützung durch die Bundeswehr vor allem bei der Nachverfolgung von Coronavirus-Infektions-Ketten. Aber der Blick des Ministers geht bereits in Richtung der anstehenden Aufgaben: Nämlich das Impfen der Bevölkerung. Da stünde vor allem im kommenden Jahr eine Mammutaufgabe an: "Wir haben Umfragen, dass ungefähr über 70 Prozent der Menschen in Deutschland sagen, wir sind entschieden, uns impfen zu lassen. Also das hat es auch noch nie gegeben. Ich gehe davon aus, dass wir, ich lege mich jetzt nicht auf die Woche fest, auf jeden Fall sind meine Planungen in Nordrhein-Westfalen so, dass wir sehen müssen, dass wir vor Weihnachten die Impfzentren stehen haben." Generalleutnant Martin Schelleis unterstrich, dass die Unterstützung von Seiten der Bundeswehr natürlich nur zeitweise geplant sei. Wenn es jedoch weiterhin Hilfe bräuchte, dann könne das Land mit der Truppe rechnen: "Wir stehen jetzt vor der Impfkampagne, und die Impfung wird nicht so schnell einen so großen Anteil der Bevölkerung bedienen können, dass wir eine Grundimmunität haben. Also wir werden hier uns noch auf viele Monate von Einschränkungen einrichten. Und so lange steht die Bundeswehr auch zur Verfügung, so lange sie es darf, und so lange sie es kann." Laut Laumanns Ministerium arbeiten in Nordrhein-Westfalen aktuell mehr als 1.000 Bundeswehrkräfte in 45 Gesundheitsämtern mit. Dabei seien die Männer und Frauen in erster Linie bei der Kontaktnachverfolgung im Umfeld infizierter Personen eingesetzt. Zudem würden sie aber auch in einzelnen Kommunen als "mobile Abstrichteams" zum Testen herangezogen.

