Die Bundeswehr hat ihren Evakuierungseinsatz in Afghanistan ausgeweitet. In der Nacht zu Samstag trafen zwei leichte Mehrzweckhubschrauber des Typs H145M in Kabul ein. Über Twitter teilt die Bundeswehr mit, dass die Hubschrauber zur Unterstützung der Evakuierung eingesetzt werden würden. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Die Lage am Flughafen der afghanischen Hauptstadt ist weiter angespannt. Noch immer versuchen tausende Menschen das Land zu verlassen, nachdem es seit knapp einer Woche von den Taliban kontrolliert wird. Unterdessen mehren sich die Berichte über Gewalttaten an Frauen und Personen, die mit ausländischen Organisationen zusammengearbeitet haben. Die Taliban sagten Untersuchungen von Gewalttaten aus ihren Reihen zu. Man würde die Verantwortung für etwaige Vergeltungsakte und Gräueltaten übernehmen, falls diese von eigenen Kämpfern verübt worden seien, sagte ein Vertreter der radikalislamischen Gruppierung am Samstag.

