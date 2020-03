Die Bundeswehr bereitet sich auf einen Einsatz in der Cornavirus-Krise vor. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer dazu am Donnerstag in Berlin: O-TON BUNDESVERTEIDIGUNGSMINISTERIN ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER (CDU) "Uns allen muss bewusst sein, dass der Kampf gegen das Virus ein Marathon ist und dass es am Ende vor allen Dingen darauf ankommen wird, dass wir über lange Strecken Fähigkeiten vorhalten, Fähigkeiten auch zur Verfügung stellen können, und das wird insbesondere die Aufgabe der Bundeswehr sein. Und deswegen sind wir im Moment noch nicht so gefordert wie andere zivile Stellen, aber wir bereiten uns darauf vor, dass dann, wenn die Durchhalte-Fähigkeit auch der zivilen Kräfte an eine Grenze kommt, die Bundeswehr insbesondere mit ihren Assets zur Verfügung steht." // "Wir helfen aber eben auch im Kleinen. Zurzeit und aktuell unterstützen etwa 50 Soldatinnen und Soldaten bei der Versorgung von Lkw-Fahrern, die vor der Grenze nach Polen in Sachsen in einem 60 Kilometer langen Stau stecken. Die Entscheidungen zu weiteren Anfragen stehen noch aus, sie richten sich vor allen Dingen immer nach der Frage, was wir an Ressourcen zur Verfügung haben. Aber wir werden so lange unterstützen, wie wir gebraucht werden und so lange wir die geeigneten Männer und Frauen, die Ausrüstung und das Material haben." Doch auch die Bundeswehr selbst bleibt nicht vom Virus verschont. Derzeit gibt es nach internen Angaben etwa 50 Infizierte und rund 400 Verdachtsfälle. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer betonte jedoch, dass die Einsatzfähigkeit der Truppe gewährleistet sei.