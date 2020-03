Im Bundeswehrkrankenhaus Ulm werden Vorbereitungen getroffen, um Kapazitäten für mögliche Corona-Patienten zu schaffen. Oberstarzt Matthias Helm hat in den vergangenen Tagen mit seinem Team eine Infektionsstation aufgebaut, sowie weitere Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten eingerichtet. Dazu Matthias Helm am Dienstag in Ulm: "Intensivmedizinisch haben wir aktuell 22 Routinebetten, plus jetzt hier vier zusätzlich geschaffene Betten. Das heißt, wir haben schon fast 30 Betten, die wir nur mit diesen Patienten in Anführungszeichen belegen könnten im Extremfall. Wir sind gerade dabei, noch mal mindestens 16 Betten zu schaffen, das heißt, dass wir auf 40 Betten kommen. Auf 40 Betten, wo wir nur intensivmedizinisch solche Patienten behandeln können." Das Bundeswehrkrankenhaus liegt in unmittelbarer Nähe der Universitätsklinik Ulm und ist ein sogenanntes Akut-Krankenhaus für Schwer- und Schwerstverletzte. Es ist eins von fünf deutschen Militärkrankenhäusern, die gerade alle Ressourcen auf die Behandlung von Covid-19-Patienten umstellen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts aus der Nacht zu Mittwoch sind zurzeit rund 31.500 Personen in Deutschland an Covid-19 erkrankt. Das sind etwa 4.200 Menschen mehr als am Vortag.