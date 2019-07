Das Seebrücke-Bündnis hat am Samstag bundesweit zu Demonstrationen ausgerufen, um sich für die Rechte von Geflüchteten im Mittelmeer einzusetzen. In Berlin zogen mehrere Hundert Menschen vor das Kanzleramt, um die deutsche Regierung zu mehr Engagement aufzurufen. Eine Demonstrantin: "Es ist ein europäisches Thema aber wir sprechen mit unseren Aktionen ganz klar Deutschland an, weil wir von Deutschland fordern, dass Deutschland bis auf weiteres alle Menschen aufnimmt, die im Mittelmeer gerettet werden. Das sind derzeit nicht viele Menschen. Das sind ein Paar Hundert Menschen. Und so könnte wir einen solidarischen Vorstoß machen, der Menschen rettet." Bundesinnenminister Horst Seehofer erklärte am Samstag auf Twitter, dass er im Fall der Rettungsboote 'Alan Kurdi' und 'Alex' bereit sei, einen Teil der aus Seenot Geretteten aufzunehmen. Die deutsche Hilfsorganisation "Sea-Eye" hatte am Freitagmorgen mit ihrem Schiff 65 Menschen vor der libyschen Küste gerettet. Die Organisatoren kritisieren, dass im Mittelmeer Privatpersonen wie Carola Rackete aktiv werden müssen, damit den Geflüchteten geholfen wird. Rackete hatte Ende Juni ein Rettungsboot mit 40 Personen illegal in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa eingefahren, nachdem sie 17 Tage ohne Anlegeerlaubnis auf See verbringen musste. Ein Demonstrant in Köln: "Unterm Strich ist es unverständlich, es sind in den letzten Jahren Zehntausende Menschen vor der libyschen Küste verreckt und die kurzfristige Festnahme einer jungen, weißen Deutschen, die zwei Tage in Hausarrest ist, stellt die Welt auf den Kopf. Das ist mehr als seltsam." Die 31 Jahre alte Rackete befindet sich laut Medienberichten in Sicherheit. Einen nach der Festnahme verhängten Hausarrest hob eine Untersuchungsrichterin in Italien nach drei Tagen wieder auf.