Zahlreiche Menschen haben am Montagabend in mehreren deutschen Städten gegen Corona-Maßnahmen und die diskutierte Impfpflicht demonstriert. In Mainz versammelten sich die Kritiker der Corona-Beschränkungen zu einem sogenannten Schilderspaziergang. Auf den mitgebrachten Schildern war unter anderem "Immunsystem statt Impfung" oder "Kämpft für eure Freiheit" zu lesen. Manche Demoteilnehmer hatten auch ihre Kinder dabei. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, vereinzelt gab es auch Gegendemonstrationen. Während die Proteste in Mainz, Düsseldorf und vielen anderen Städten überwiegend friedlich blieben, kam es in anderen Städten auch zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Zwischenfälle wurden unter anderem aus Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Sachsen gemeldet. Dabei gab es Festnahmen, Verletzte und Sachbeschädigungen.

