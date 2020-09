So wie hier in Frankfurt am Main gab es am Mittwochabend nach den Bränden im völlig überfüllten Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos in vielen deutschen Städten Proteste und Solidaritätskundgebungen. Die Demonstranten forderten die EU und auch die Bundesregierung auf, ihre Flüchtlingspolitik zu überdenken. Und die Menschen aus Moria aufzunehmen. Der verheerende Brand hatte die Debatte über eine Aufnahme von Migranten in der Europäischen Union wieder in den Vordergrund gerückt. Bundesaußenminister Heiko Maas forderte am Mittwoch eine rasche Verteilung von Menschen aus dem Camp in aufnahmebereite EU-Länder. Das sich die Situation in Moria so entwickeln würde, sei absehbar gewesen, sagt diese Demonstrantin: "Was wir schon seit Anfang der Corona-Krise fordern, dieses Lager zu evakuieren. Es ist völlig überfüllt. Und es ist total klar, dass die Menschen dort nicht wohnen können. Letzte Woche gab es die ersten bestätigten Corona-Fälle. Und es war klar, dass das irgendwie eskaliert. Warum es gebrannt hat, wissen wir nicht. Aber es ist einfach so, dass die Menschen auch einfach hierherkommen könnten und ein Leben führen könnten. Und nicht in so einer Höllen leben müssten." Ähnliche Forderungen gab es auch bei der Demonstration in Berlin. SPD und Grüne warfen Bundesinnenminister Horst Seehofer in diesem Zusammenhang eine Blockadehaltung vor. Der CSU-Politiker dürfe sich nicht länger der Aufnahmebereitschaft vieler Länder und Kommunen in Deutschland widersetzen. Seehofer pocht aber weiter auf eine EU-weite Regelung. Eine direkte Aufnahme von Flüchtlingen sei derzeit nicht geplant, sagte ein Sprecher. Die EU-Staaten streiten seit 2015 über die Verteilung von aus Seenot geretteten Flüchtlingen und Migranten - vor allem, weil sich osteuropäische Staaten einer Aufnahme verweigern.

Mehr