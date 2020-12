Bundesweit haben am Montag Bundespolizei, Ordnungsamt und DB Sicherheit gemeinsam die Einhaltung der Maskenpflicht an Bahnhöfen und in Zügen kontrolliert. Bei den Schwerpunktkontrollen im Personennah-und Fernverkehr müssen Maskenverweigerer mit einem Bußgeld rechnen. Auch in Köln kam es am Montag wie vielerorts an Bahnhöfen und in Zügen zu Kontrollen. Mit der Aktion soll vor den Weihnachtstagen ein Zeichen gesetzt werden. Neben täglichen Kontrollen in Regionalzügen und an den Bahnhöfen, steigert die Bahn auch die Kontrollen in den Fernzügen. Wegen der Corona-Abstandsregeln sollen doppelt so viele Extra-Züge zu Weihnachten zum Einsatz kommen. In fast der Hälfte der Züge wird laut der Deutschen Bahn Sicherheitspersonal unterwegs sein, um beispielsweise die Maskenpflicht zu kontrollieren. Das Unternehmen hatte bereits angekündigt, dass wegen der Corona-Beschränkungen Alleinreisende in Doppelreihen nur noch den Fensterplatz reservieren können. Bei Vierer-Plätzen werden nur noch die Plätze diagonal gegenüber besetzt. Ähnliches gilt für Abteile. Für Paare und Familien werden Sonderzonen eingerichtet. Insgesamt sind so nur noch 60 Prozent der Sitze reservierbar. Eine Pflicht zur Reservierung soll es aber nicht geben.

