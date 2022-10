STORY: Burg Frankenstein in der Gemeinde Mühltal in Hessen. Hier - so schreiben die Veranstalter - findet schon seit über 40 Jahren Deutschlands älteste Halloween Party statt. Wer ausziehen will, das Fürchten zu lernen, wir hier ganz sicher fündig. Hexen, Zombies und andere Monster treiben auf der Burg im Odenwald ihr Unwesen und erschrecken arglose Besucher. In der Zeit um Halloween herum verwandelt sich die Burg in 3000 Quadratmeter "pures Grausen". Sehr zur Freude der Besucher übrigens, die natürlich gar nicht so arglos sind. "Wir waren zum ersten Mal hier, waren mit den Kindern da, meiner Frau. Und ja, sehr spannend. War echt total viel los. Für die Kids war es teilweise grenzwertig, die haben sich teilweise schon echt arg erschrocken. Aber für uns Erwachsene war es wirklich eine coole Sache." "Ja, also ich fand's richtig, richtig gut. Also auch gerade was so die Dekoration angeht und das ist sehr liebevoll gemacht und viele, viele verschiedene Stationen, die mir sehr gut gefallen." "Sehr gut. Spannend und echt toll, ja." "Kurze Trinkpause, und dann gehen wir noch mal rein." "Genau." Diejenigen, die sich derzeit als Monster, Hexen und Untote verkleiden, sind mit Leib und Seele dabei. "Also, ich muss sagen, ich komme aus Hamburg jedes Jahr her, ich bin hier aufgewachsen. Das heißt, ich fahre jedes Wochenende hier runter, um mitspielen zu können. Ich bin jetzt auch seit zehn Jahren dabei und das ist einfach ein einzigartiges Event. Das gibt es so nirgendwo." "Ich bin als Hexe verkleidet und ich mache das zum ersten Mal dieses Jahr. Aber das bedeutet für mich auch irgendwie heimkommen, die Leute sind cool, es macht total viel Spaß, die Leute zu erschrecken. Es ist einfach drei Wochen ein Fest irgendwie für uns." Wer erleben möchte, wie die reale und die Schattenwelt auf der Burg Frankenstein miteinander verschmelzen, hat noch ein wenig Zeit. Dort wird nämlich noch bis zum 6. November Halloween gefeiert. Die Monster warten schon.

Mehr