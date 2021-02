In Zentralindien ist es aus bisher noch ungeklärter Ursache am Dienstag zu einem dramatischen Busunglück gekommen. Ein voll besetztes Fahrzeug stürzte im Bundesstaat Madhya Pradesh in einen Kanal, nachdem der Fahrer die Kontrolle verloren hatte. Dabei kamen Dutzende Personen ums Leben. Der Bus konnte mit zwei Kränen aus dem Wasser gehoben werden. Ein Sprecher der Polizei dazu vor Ort: "42 Leichen wurden bisher geborgen und zur Obduktion geschickt. Davon konnten bereits 32 identifiziert werden. Und bei 28 wurde die Obduktion schon durchgeführt. Alle verstorbenen Personen werden dann an die Angehörigen übergeben." Auch der indische Premierminister Narendra Modi drückte seine Trauer über den Vorfall aus. Manche Straßen in Indien gelten als extrem gefährlich. Hintergrund sind schlecht geschulte Fahrer, mangelnde Sicherheit bei den Fahrzeugen sowie Straßen in schlechtem Zustand.

