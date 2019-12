In seinem Land lodern die heftigsten Buschbrände seit Jahren und Premierminister Scott Morrison hatte sich entschieden, in den Urlaub nach Hawaii zu fliegen. Während seine Landsleute zu Hause gegen die Katastrophe ankämpften, ließ es sich der Premier am Strand gutgehen, so warfen es ihm viele vor. Am Wochenende entschied sich der 51-Jährige, seinen Trip abzubrechen und zurückzukommen. Am Sonntag besuchte Morrison die Zentrale der Feuerwehr und entschuldigte sich öffentlich im Fernsehen: "Ich bin mir sicher, dass alle Australier ein Verständnis dafür haben, wenn man seinen Kindern ein Versprechen gemacht hat und es dann auch versucht, einzuhalten. Aber als Premierminister hat man andere Pflichten, und ich akzeptiere das, ich verstehe auch die Kritik. Deshalb waren Jenny und ich uns auch einig, dass wir zurückkommen müssen. Besonders nach den schrecklichen Tragödien, die wir Ende der Woche gesehen haben." In dieser Woche wüteten die Flammen besonders heftig. Durch starke Windböen und extrem hohe Temperaturen waren die Bedingungen gegeben, dass sich die Feuer schnell vergrößerten. Zwei Feuerwehrleute waren am Donnerstag gestorben, Dutzende Gebäude und Wohnhäuser wurden zerstört. "Ich empfinde Demut, wenn ich mit den Familien und Betroffenen spreche. Man spricht mit den freiwilligen Helfern und man merkt, dass sie das Beste sind, was Australien derzeit zu bieten hat." Die australischen Behörden kämpfen seit Monaten gegen Brandgebiete an, die zum Teil über 400.000 Hektar groß sind. Eine extreme Trockenheit löste die Buschbrände in diesem Jahr besonders früh aus. Wetterexperten und Forscher führen die Ursache auf das Grundproblem des Klimawandels zurück.