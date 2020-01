Im Kampf gegen die verheerenden Buschbrände in Australien ruft die Regierung zunehmend das Militär zu Hilfe. Ministerpräsident Scott Morrison kündigte am Samstag den Einsatz eines dritten Kriegsschiffs, der HMAS "Adelaide", zur Unterstützung der Evakuierung aus Küstenstädten an. Zudem sollen bis zu 3000 Reservisten einberufen werden und Militärstützpunkte als Notunterkünfte dienen. Bereits im Einsatz ist die "Sycamore", ein Übungsschiff der australischen Marine. Am Samstag erreichte sie Hastings in der Nähe von Melbourne. "Wir hatten das Glück, die ersten 58 Menschen und ein paar Hunde an Bord zu nehmen. Und eine Katze. Uns war es wichtig, dass die Leute sich an Bord in Sicherheit fühlen und etwas entspannen können. Wir müssen sie zurück in die Normalität holen." Die Menschen waren in Mallacoota an Bord gegangen. Dorthin waren am 31. Dezember mehrere Tausend vor den Flammen geflohen. Neben der "Sycamore" ist noch ein weiteres Schiff ähnlicher Größe im Einsatz. Die "Adelaide" soll dann weit mehr Passagiere transportieren können. Bei den schweren Buschbränden sind Regierungschef Morrison zufolge seit September 23 Menschen ums Leben gekommen und mehr als fünf Millionen Hektar Land zerstört worden.