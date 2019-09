So früh im Jahr gab es in Queensland und New South Wales noch keine Buschbrände von dieser Größe. In den australischen Bundesstaaten im Osten des Landes brennen derzeit mehrere Tausend Hektar Land. Bilder von Montag zeigen, wie nah die Feuer zum Teil an Wohngebiete herangekommen sind. Ein Behördensprecher erklärte, dass man die Flammen größtenteils umleiten konnte, bevor sie größere Schäden anrichten konnten. Mindestens fünf Häuser sollen bisher abgebrannt sein. Die Flammen wurden am Montag von starken Winden unterstützt. Es sind über 50 Feuer, die in der Anzahl für die Behörden überraschend waren. Der Sommer beginnt in Australien gen Dezember und endet im europäischen Frühjahr - so auch für gewöhnlich die meisten Buschbrände. Jackie Trad, stellvertretende Regierungschefin von Queensland, sagte im Fernsehen: Wissenschaftler hätten als Folge des Klimawandels vor heftigeren Bränden gewarnt. Der Winter in Australien war in diesem Jahr sehr warm und trocken.