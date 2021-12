Im Süden Chiles brennt es - bis Montag wurden etwa 12.000 Hektar Land zerstört, teilten die Behörden mit. Auch einige Häuser wurden Opfer der Flammen. "Alles was mir geblieben ist, trage ich am Körper. Diese Häuser hier sind alle abgebrannt. Und auch das von den Nachbarn." Die Brandbekämpfer erhalten Unterstützung aus der Luft: vier Flugzeuge und fünf Hubschrauber sind an den Löscharbeiten beteiligt. Nach Angaben des Innenministeriums in der Hauptstadt Santiago sind derzeit landesweit 19 Busch- und Waldbrände bekannt. 35 Feuer wurden bereits gelöscht.

