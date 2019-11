Die Feuerwehrleute im australischen Bundesstaat New South Wales haben kaum Zeit, um sich auszuruhen. Dort wüten Dutzende Brände, die teilweise außer Kontrolle geraten sind. Am Freitag gab es zudem starke Winde, die die Lage noch unberechenbarer machten. Hunderte Häuser wurden durch die Buschbrände beschädigt oder völlig zerstört. Auch im Bundesstaat Queensland wüteten die Flammen. Dort wurden viele Bewohner aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Die Arbeit der Feuerwehrmänner ist sehr gefährlich, sagt Luke Ether von der Feuerwehr in New South Wales: "Es ist ziemlich gefährlich, mit dem Wind hinter dem Feuer. Es kann immer schneller werden. Das ist gefährlich. Aber deswegen sind wir hier." Allein am Freitag gaben die Behörden in Australien wegen der Brände vier Notfallwarnungen heraus. Die Buschfeuersaison hatte früher als gewöhnlich begonnen. Nach einer dreijährigen Dürre in weiten Teilen des Landes können sich die Flammen leicht ausbreiten.