STORY: Borussia Dortmund ist im Achtelfinale der Champions League gegen Chelsea ausgeschieden. Ein Tor von Raheem Sterling in der ersten Halbzeit und ein umstrittener Elfmeter von Kai Havertz machten am Dienstag den 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel wett und brachten den FC Chelsea mit einem 2:1-Gesamtsieg gegen die Borussia ins Viertelfinale der Champions League. Bei dem Elfmeter hatte Havertz zunächst nur den Pfosten getroffen, durfte nach Videobeweis aber wiederholen, weil Spieler zuvor in den Strafraum eingedrungen waren. Im zweiten Anlauf traf der Ball ins linke Eck. BVB-Trainer Edin Terzic wurde in der anschließenden Pressekonferenz wiederholt auf seine Meinung zur Entscheidung der Schiedsrichter angesprochen, drückte sich aber betont diplomatisch aus. "In solchen Spielen entscheiden Zentimeter und Augenblicke darüber, ob man in die nächste Runde kommt oder nicht. Und heute gab es einige Momente, in denen wir etwas Pech hatten, aber auch das gehört zum Spiel dazu. Wir werden uns also nicht über diese Situation beschweren." "Ich bin der Manager der Mannschaft. Ich bin verantwortlich für die Leistung der Mannschaft und für die Leistung des Personals, aber nicht für die Leistung des Schiedsrichters. Wir haben nicht viel über den Schiedsrichter gesprochen, nicht in den letzten Wochen, und wir werden auch heute Abend nicht damit anfangen." "Aber das sind diese Momente, diese Kleinigkeiten, die dann dazu führen, weiterzukommen oder nicht. Heute waren sie nicht auf unserer Seite. Wir hatten trotzdem genug Zeit, uns dagegen zu wehren. Und ich finde, das haben wir auch versucht und das haben wir auch gezeigt." Es war die erste Niederlage der Dortmunder nach zehn Siegen in den vorangegangenen Spielen.

Mehr