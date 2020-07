Borussia Dortmund holt einen weiteren Jung-Star aus England: Jude Bellingham ist 17 Jahre jung, Mittelfeldspieler und war bisher bei Birmingham City unter Vertrag, in der zweithöchsten englischen Spielklasse. Er sagte dieser Tage mit Blick auf den BVB: "Nun, für mich ist das der perfekte Klub jetzt. An diesem Punkt meiner Entwicklung. Es gibt ja keinen besseren Klub auf Erden, der junge Talente fördert und sie für das nächste Niveau vorbereitet. Ich möchte in der Lage sein, mich hier zu entwickeln, und etwas zurückzugeben, indem wir Titel gewinnen und Spiele gewinnen." Britische Medien berichten, dass Bellingham in Dortmund einen Fünfjahresvertrag unteschrieben habe. Der BVB, hier Archivbilder, soll dafür umgerechnet in etwa knapp 30 Millionen Euro bezahlt haben.