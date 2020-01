Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. MIT VERABSCHIEDUNGEN VON MATTHIAS HAMMERL ("Pfiat Eich, Engländer, kommt zu uns trotzdem wieder in Urlaub, ich wünsch Euch alles Gute. Macht keinen Fehler, macht nicht weiter so, sonst macht Ihr mich nicht froh.") BONO UGO ("Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.") SARA INVITTO ("Auf Wiedersehen.") ANTOINE CAULLET ("Auf Wiedersehen, Vereinigtes Königreich.") LUCIE PORCHER ("Auf Wiedersehen, Vereinigtes Königreich.") JULIEN TRONC ("Auf Wiedersehen, Vereinigtes Königreich.") FRANCOIS HEIMANS ("Auf Wiedersehen.") MAYUMBE MEUNIER ("Bis dann, tschüs.") MARINA VAN LYSEBETH ("Bis bald in England, auf Wiedersehen") ASUNCION ALARCON ("Auf Wiedersehen, Freunde. Was können wir tun? Vielleicht bis zum nächsten Mal.") JUAN LUZON ("Bis später, Vereinigtes Königreich.") VERONICA BARTYZE ("Bis bald, Großbritannien!") HENRYK KULESZA ("Passt auf Euch auf, ihr Einwohner Großbritanniens.") AGATA ORMANIN ("Bis bald, auf Wiedersehen.") MICHAL UND JAROSLAW ("Wir sollen uns verabschieden, aber vielleicht sehen wir uns wieder.", "Hallo Schottland!") RUDOLF STOCKEY ("Mach's gut, mein Schatz.")