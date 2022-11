STORY: Erfolgreiches Börsendebüt für den Cannabis-Anbieter Cantourage am Freitag in Frankfurt. Bei der Notierungsaufnahme im Freiverkehrssegment "Scale" lagen die Aktien bei 6,48 Euro und legten anschließend bis auf 14,00 Euro zu. Auf Grundlage eines vorangegangen außerbörslichen Verkaufs von Aktien ergebe sich ein Unternehmenswert im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Das Geld aus der Privatplatzierung solle zum Ausbau des Geschäfts angesichts der anstehenden Legalisierung von Cannabis in Deutschland und anderen europäischen Ländern genutzt werden. Florian Holzapfel, Mitbegründer von Cantourage und Mitglied des Aufsichtsrats: "Ich glaube, das sehen wir eben hier. Das hat ein großes Potenzial in verschiedenen medizinischen Bereichen. Und dann ist eben auch so, dass die Realität so ist, dass eben in einer Größenordnung von zehn Prozent der Menschen in Deutschland regelmäßig Cannabis zu sich nehmen, aktuell illegal. Und wir sind davon überzeugt, dass es wesentlich besser ist, diesen Markt legal zu haben. Mit allen Risiken. Aber im Endeffekt glauben wir eben, dass es besser ist, hier die Leute nicht in die Illegalität zu treiben." Das Unternehmen bietet verschiedene medizinische Cannabis-Produkte an und betreibt seit diesem Jahr eine Cannabis-Klinik in Großbritannien. Cantourage wurde 2019 gegründet und strebt für 2022 einen Umsatz von 15 Millionen Euro an, drei Mal so viel wie im Vorjahr.

Mehr