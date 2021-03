Ein Joint in der Öffentlichkeit - das könnte in Mexiko bald erlaubt sein. Die Abgeordnetenkammer des Kongresses hat der Legalisierung der pflanzlichen Droge für medizinische Anwendungen und Freizeitzwecke zugestimmt. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Erwachsene bis zu 28 Gramm Cannabis besitzen dürfen. Für Anbau, Verkauf, Forschung sowie Im- und Export sollen Lizenzen vergeben werden. Freizeitkiffen ist landesweit bislang nur in Uruguay und Kanada erlaubt. In den USA gibt es entsprechende Gesetze nur in einzelnen Bundesstaaten. Argentinien, Kolumbien, Chile und Peru gestatten den Konsum nur zu medizinischen Zwecken. Mexikos Präsident Obrador hofft, mit der Entkriminalisierung von Marihuana den mächtigen Drogenkartellen im Land das Wasser abgraben zu können. Dass das Gesetz in Kraft tritt, gilt als wahrscheinlich. Der Senat hatte bereits im November für eine Legalisierung votiert. Nach einigen Änderungen muss die Kammer aber noch mal über den Entwurf abstimmen.

