Der 76-jährige deutsche Regisseur Werner Herzog ist zu Gast in Cannes mit seinem Streifen "Family Romance, LLC", der im offiziellen Beiprogramm der Filmfestspiele von Cannes läuft. In dem Film, der in Japan gedreht wurde, geht es um Menschen, die man mieten kann, damit sie die Stelle verschwundener oder toter Freunde oder Verwandter einnehmen. Oder sich als Paparazzi verkleiden und mit Kameras hinter einem her sind, damit eine Person in den sozialen Medien Aufmerksamkeit bekommt. Werner Herzog am Montag in Cannes zu seinem Film: "Die Filme, die ich mache, sind immer mit ganz großer Vehemenz auf mich zugekommen. Und das, was am Dringlichsten auf ein mal da ist - über Nacht manchmal - das mache ich dann. Zum Beispiel "Family Romance" war ein Projekt, wo ich gesagt habe, das ist so intensiv, das ist so groß, das müssen wir sofort anfangen." Werner Herzog zählt neben Wim Wenders zu einem der wichtigsten Vertreter des sogenannten "Neuen Deutschen Films" und des internationalen Autorenfilms.