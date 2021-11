Er war am 6. Januar dabei, als Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump das Capitol in Washington stürmten. Die Bilder von Jacob Chansley, der mit seiner Büffelhorn-Fellmütze, Kriegsbemalung und nacktem Oberkörper bei dem Sturm in vorderster Front stand, gingen um die Welt. Nun wurde der 34-Jährige, der als "QAnon-Schamane" bekannt wurde zu knapp dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Ein Bundesrichter in der US-Hauptstadt Washington verhängte eine 41-monatige Haftstrafe. Die Staatsanwaltschaft hatte 51 Monate Haft gefordert. Chansley gehörte nach Angaben der US-Justiz zu den ersten 30 Angreifern, die in das Innere des Parlamentsgebäudes stürmten. Er drang bis in den Plenarsaal des Senats vor. Er wurde wenige Tage nach dem Sturm auf das Kapitol verhaftet und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.Vor seiner Festnahme hatte Chansley sich nach offiziellen Angaben selbst bei der Bundespolizei FBI gemeldet und erklärt, dass er aus Arizona angereist sei, weil Trump alle "Patrioten" nach Washington gerufen habe. Trump hatte seine Anhänger bei einer Kundgebung kurz vor der Erstürmung des Kapitols aufgestachelt. Er wollte damals verhindern, dass der Kongress den Sieg seines Kontrahenten Joe Biden bei der Präsidentenwahl offiziell bestätigt. Fünf Menschen starben im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Capitol, unter ihnen ein Polizist und eine von der Polizei erschossene Angreiferin. Im Zuge der Ermittlungen wurden nach Angaben des Justizministeriums mehr als 570 Menschen festgenommen.

