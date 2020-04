Wenn dir Kinder im ganzen Land etwas basteln, dir der Premierminister höchstpersönlich zum Geburtstag gratuliert und eine Staffel der Royal Air Force an deinem Haus vorbeizieht, musst du in Großbritannien wahrlich etwas geleistet haben. Wie Captain Tom Moore, der am Donnerstag 100 Jahre alt geworden ist. Im Kreise seiner Familie feierte der Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg seinen Geburtstag. Für die Glückwünsche und die rund 125.000 Geburtstagskarten aus der ganzen Welt bedankte sich Moore am Donnerstag im Fernsehen. "Vielen Dank, ihnen allen in der ganzen Welt. Ich bin absolut begeistert von all der Freundlichkeit, mit der Sie alle so viel Geld gespendet haben." Moore war durch seine außergewöhnliche Spenden-Sammelaktion bekanntgeworden, bei der er Runde für Runde durch seinen Garten geht. So hat der 100-Jährige bereits über 30 Millionen Euro eingenommen, die er dem staatlichen Gesundheitsdienst vermachen will, deren Mitarbeiter in der Coronakrise an ihre Grenzen gehen. "Ich freue mich, dass wir so viel Geld für einen so guten Zweck bekommen haben. Momentan ist diese Sache noch notwendig, sie sind noch nicht fertig, sie arbeiten extrem hart, für diese armen kranken Menschen. Es wird besser werden, zweifellos wird es besser werden, aber momentan arbeiten sie sehr hart unter schwierigen Bedingungen, und jeden Tag bringen sie sich selbst in Lebensgefahr." Schon jetzt hat er den Guinness-Weltrekord in der Rubrik karitative Spaziergänge gebrochen. Zu seinem Geburtstag wurde Captain Tom außerdem zum Ehrenoberst vom "Army Foundation College" ernannt, mit der Zustimmung von Queen Elizabeth. Laut Moore eine der größten Ehren, die einem erwiesen werden können. Captain Tom ist in der ganzen Welt ein Held. Wegen seiner millionenschweren Spendenaktion, und wegen seines Einsatzes im Zweiten Weltkrieg. Die Medaille, die er im Jahr 1945 dafür bekommen hatte, hat Moore verloren. Am Donnerstag, seinem 100. Geburtstag, wurde dem ehemaligen Offizier eine neue gebracht.