Als Carola Rackete am Montag von einem Boot der Finanzpolizei in den Hafen von Porto Empedocle in Sizilien gebracht wurde, gab es dort für sie freundlichen Beifall und aufmunternde Rufe. Die 31-jährige Kapitänin des Rettungsschiffes Sea-Watch 3 hatte ihre Schiff mit 40 Flüchtlingen an Bord ohne Genehmigung in den Hafen von Lampedusa gesteuert. Sie wurde nach dem Anlegen von der Polizei festgenommen. . Die Staatsanwaltschaft Sizilien hatte Ermittlungen wegen des Verdachts der Unterstützung von Menschenhändlern eingeleitet. Der 31-jährigen werden Beihilfe zur illegalen Einwanderung, Verletzung des Seerechts und Widerstand gegen die Staatgewalt vorgeworfen. Am Montag wurde sie vor einem Richter und der Staatsanwaltschaft verhört. Aus Sicht der Bundesregierung muss Rackete straffrei bleiben. Entsprechend äußerte sich Bundesaußenminister Heiko Maas am Montag in Berlin. "Seenotrettung ist keine Straftat. Sie ist ein humanitärer Akt. Und deshalb würde alles, was am Ende nicht zu einer Freilassung führt, glaube ich doch erhebliche Irritationen hervorrufen." Auch Regierungssprecherin Martina Fietz sagte, Seenotretter sollten nach Ansicht der Bundesregierung nicht kriminalisiert werden. Deutschland sei bereit, eine bestimmte Anzahl von Flüchtlingen aufzunehmen. Dies müssten andere EU-Partner auch machen. Italien lässt nur Schiffe mit Flüchtlingen anlegen, wenn es Länder gibt, die diese aufnehmen. Dies ist im konkreten Fall noch nicht geklärt. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte, eine Lösung sei aber zeitnah möglich.