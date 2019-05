Iker Casillas twitterte aus dem Krankenhaus ein Foto von sich mit erhobenem Daumen. Es sei alles gut, schrieb der Torwart und sprach von einem großen Schrecken. Er bedankte sich bei seinen Fans für ihre Unterstützung. Die 37-jährige spanische Torwart Legende hatte beim Training seines Vereins FC Porto am Mittwoch einen Herzinfarkt erlitten und war in ein Krankenhaus in Porto eingeliefert worden. Sein Zustand sei nun stabil und er sei auf dem Weg der Besserung, sagt der Arzt Nelson Puga: "Es ist noch zu früh, um zu sagen, wie die Zukunft aussehen wird, des hängt von vielen Faktoren ab. Es hängt davon ab, welche Medikamente er bekommt und was seine Beobachtung ergibt. Nicht nur in Ruhephasen, sondern auch in körperlichen Belastungssituationen, die er im Wettkampf hat. Es hängt auch davon ab, ob er mit dieser Form des Sports weitermachen will. Erst nachdem wir all diese Faktoren betrachtet und darüber gesprochen haben, können wir entscheiden, ob er weitermachen kann und will. Aber er wird vollständig gesund werden, das sind wir so gut wie sicher." Der frühere Kapitän von Real Madrid fällt nach Medienberichten für den Rest der Saison aus. Zuletzt hatte er am vergangenen Freitag beim FC Porto im Tor gestanden. Zahlreiche Fans, aber auch aktuelle und frühere Mannschaftskameraden schickten ihm Genesungswünsche. Erst im März hatte Casillas seinen auslaufenden Vertrag in Porto verlängert. Für Real Madrid hatte er zwischen 1999 und 2015 mehr als 700 Spiele absolviert und dabei fünf Mal die spanische Meisterschaft, drei Mal die Champions League gewonnen. 2010 wurde er mit der spanischen Fußballnationalmannschaft Weltmeister.