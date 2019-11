Sie ist mit für die Regie des anstehenden Parteitags in Leipzig zuständig. Und nach Ansicht von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird der vor allem eine intensive Debatte über das künftige Programm bringen. Beim traditionellen Hallenrundgang sprach sie am Donnerstag von einem "wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum Jahr 2020". An dessen Ende soll das neue Grundsatzprogramm verabschiedet werden. Die Parteivorsitzende sagte, sie erwarte viele Wortmeldungen, auch von Friedrich Merz, der die Arbeit der großen Koalition zuletzt scharf kritisiert hatte. "Wir haben auch im Vorfeld miteinander telefoniert. Ich freue mich auch auf diesen Beitrag, denn diese Partei kann jeden klugen Kopf, kann jede auch kritisch konstruktive Stimme gut gebrauchen. Friedrich Merz ist eine davon. Insofern wird das morgen schon eine spannende Aussprache werden, die uns insgesamt nach vorne bringen wird, bin ich der festen Überzeugung." Strittige Fragen auf dem Parteitag am Freitag und Samstag sind unter anderem die Frauenquote oder die Urwahl eines Unions-Kanzlerkandidaten. Weitere Themen sind die Reform der sozialen Marktwirtschaft, Klimapolitik und Digitalisierung. Die CDU-Chefin erwähnte noch, dass die Delegierten übrigens erstmals elektronisch auf Pads abstimmten. Was zwei Fragen aufwerfe: "Funktioniert das alles so, wie wir es uns vorstellen? Zweite spannende Frage: Sind am Ende alle Pads, die wir ausgegeben haben, auch wieder da? Werden wir sehen. Also das wird für uns alle auch eine Premiere sein."