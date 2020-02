Neues zur Lage in Thüringen: Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat am Dienstag in Berlin erklärt, die Fragen zu Thüringen sollten auch dort entschieden werden: O-Ton: "Ich bin der Auffassung, dass es jetzt in Thüringen einen geordneten und einen vernünftigen Prozess geben muss. Klar ist Fest steht Der Wahlsieger der letzten Landtagswahl heißt Bodo Ramelow. 31 Prozent gegen ihn ist keine Regierung. Und ich wünsche mir, dass es jetzt Gespräche innerhalb Thüringen gibt. Vor allen Dingen brauche es nicht jeden Tag neue, mehr oder weniger schlaue oder auch unvernünftige Ratschläge aus Berlin. " Die Union hingegen fordert einen Ersatzkandidaten für Bodo Ramelow, den früheren thüringischen Regierungschef. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Grosse-Brömer, wiederholte am Dienstag einen Vorschlag der Union, wonach SPD und Grüne einen Kandidaten für Thüringen präsentieren sollten. Der Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, wiederum rät der Union, ihr Verhältnis zu Linken und AfD nicht zuletzt mit Blick auf Thüringen zu klären: O-TON ANTON HOFREITER, GRÜNEN-FRAKTIONSVORSITZENDER ("Für uns ist auch ganz entscheidend und wichtig, dass die Union ihr Verhältnis zur Linken klärt. Denn der Unterschied zwischen der Linkspartei, insbesondere in Ostdeutschland, die klar innerhalb des demokratischen Systems steht, und der AfD, die eindeutig außerhalb des demokratischen Systems steht, insbesondere in Thüringen, ist gigantisch. Das darf nicht vermischt werden. Dass dies für die Union schwierig und schmerzhaft ist, kann ich verstehen. Das ändert allerdings nichts daran, dass es notwendig ist, diesen Klärungsprozess herbeizuführen.") Wer zieht nun wann und wie ein in die Staatskanzlei in Erfurt? Laut einer Umfrage würde die Linkspartei bei Neuwahlen massiv auf 39 Prozent zulegen. Die AfD könnte sich leicht auf 24 Prozent verbessern. Dagegen würden die CDU auf 13 abstürzen und die FDP auf vier Prozent verlieren. Die Grünen müssten mit fünf Prozent wieder um den Einzug in den Landtag kämpfen, die SPD würde leicht verbessert bei zehn Prozent landen.