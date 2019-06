HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Julia Klöckner, stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende: "Also, ich glaube wir sollten der SPD heute mal den Tag geben, sich zu sortieren. Wir erwarten als Koalitionspartner, dass die Führungsfrage schnell geklärt wird. Denn am Ende ist es schon wichtig, dass wir als Koalitionspartner uns auch aufeinander verlassen kann. Jeder natürlich in seinem Profil. Und insofern ist das jetzt eine parteipolitische Frage, die für mich jetzt noch keine Koalitionsfrage ist." O-Ton Volker Bouffier (CDU), Ministerpräsident Hessen: "Ich glaube, eins ist doch klar: Die SPD ist jetzt in einer Situation, die ist in einer Situation, die ist in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Entweder schaffen die das, sich zu stabilisieren. Und dann ist es auch und bleibt ein Koalitionspartner. Wenn sie das nicht schaffen; dann wird man das nicht machen können. Aber die Antwort muss jetzt erst mal die SPD geben. An dem Ziel lass ich keinen Zweifel, wir sind die bestimmende politische Kraft in Deutschland und die Auseinandersetzung um die politische Führung und Gestaltungsdefinition scheint mir zwischen der Union und den Grünen geführt werden zu müssen. Und genau darum geht´s. Und es gibt dann nicht nur eine Antwort da sind viele."