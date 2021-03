HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Paul Ziemiak (CDU), Generalsekretär: "Wir sehen, dass die Ergebnisse ganz unterschiedlich sind in den beiden Bundesländern. Wir sehen aber den großen Zuspruch eben zu den Regierungschefs, also Malu Dreyer und Winfried Kretschmann. Insbesondere in Baden-Württemberg ist das sein persönlicher Erfolg. Es gab keine Wechselstimmung und insofern war es eine Landtagswahl mit zwei Amtsinhabern, die bestätigt wurden. Was allerdings, das will ich hinzufügen, nicht das erste Mal ist, das haben wir auch schon bei anderen Landtagswahlen beobachten können." O-Ton Robert Habeck (Grüne), Parteichef: "Es ist für uns ein super Start ins Superwahljahr und wir werden den Rückenwind aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz dann hoffentlich mit vollen Segeln aufnehmen können und in den Monaten, nächsten Monaten, die da kommen, weiter Fahrt aufnehmen, die Dynamik nach vorne tragen und nach vorne treiben." O-Ton Alice Weidel (AfD), Co-Vorsitzende der Bundestagsfraktion: "Als Botschaft nehme ich mit, dass erst einmal die CDU ihre Quittung bekommen hat. Für den Dauer-Lockdown, für das Masken-Geld, für die Korruptionsskandale mit Maskenhandel. Und da hat die CDU Federn gelassen. Und was ich daraus mitnehme ist, dass es eine solide konservative Mehrheit gibt für die CDU, AfD und FDP. Und ich hoffe, dass sich die anderen Parteien mal besinnen und mittel- bis langfristig mit der AfD koalieren. Dann kann man nämlich auch mal vernünftige Politik machen."

