Der Hamburger CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg muss sich im Wahlkampf-Duell um das Bürgermeisteramt gegen Peter Tschentscher von der SPD und der Grünen Katharina Fegebank behaupten. Fegebank wäre nach 199 Bürgermeistern der Stadt Hamburg als zweihundertste Bürgermeisterin die erste Frau, sagt zumindest die Grüne Pressestelle von Hamburg. Von Geschlechterfragen zeigte sich Weinberg bei einem Termin Mitte Januar wenig beeindruckt. "Wir stehen für ein Konzept der zusammenwachsenden Stadt, mit Wachstum, aber zusammenwachsen. Und da ist für mich die Frage, ob es eine Sie oder ein Er ist, dann weniger relevant, sondern für uns ist die Frage wichtig: Habt ihr eine gemeinsame Geschichte? Wo ist der gemeinsame Geist? Rot-Grün ist zerstritten, hat sich auseinandergelebt. Die beiden haben trotzdem formuliert, dass sie wieder zusammenarbeiten wollen. Ich weiß nicht, wo soll das denn hinführen?" Tatsächlich kann Weinberg nur hoffen, dass die derzeit regierende Koalition auseinanderfällt und die CDU in einer neuen Koalition an der Regierung beteiligt wird. Dann unter Führung der SPD oder der Grünen. "Ein Erfolg ist wenn wir mitgestalten können in Hamburg. Diese Stadt braucht dringend neue Impulse. Wir haben große Herausforderungen." Die CDU hat es aber schwer, die rotgrüne Koalition mit einem inhaltlichen Wahlkampf in Bedrängnis zu bringen. In der Wohnungspolitik hat der Hamburger Senat eine positive Bilanz. Es wurden Zehntausende Wohnungen gebaut. Weinberg reicht das nicht. "Wohnungen bauen ist das eine, aber klug Wohnungen bauen, mit Seele und Smart City, eine Smart City entwickeln, das ist das andere, und da glaube ich gibt es viel Luft nach oben." Preisstabilität auf dem Wohnungsmarkt reicht Weinberg nicht. "Zumal sich jetzt die Sozialdemokraten rühmen, dass die Mietsteigerung unterhalb der sogenannten Inflationsrate liegt. Das kann aber nicht das Ziel sein. Das Ziel muss sein, dass sich die Mieten wieder im Normalverhältnis einpendeln, und davon sind wir weit entfernt." Die Umfragen zur Wahl der Hamburger Bürgerschaft am 23.2. ergeben seit Jahresbeginn einen langsam wachsenden Vorsprung für den SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher. Damit könnte die rotgrüne Koalition dann unverändert weitermachen. Tschentscher als Bürgermeister und Katharina Fegebank als Wissenschaftssenatorin. Das ZDF Politbarometer sah die CDU in Hamburg am vergangenen Sonntag bei 13, die SPD bei 37 und die Grünen bei 25 Prozent.