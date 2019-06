"Film läuft" für den neuen Oberbürgermeister von Görlitz, den CDU-Mann Octavian Ursu. In der Filmstadt Görlitz, einer sächsischen Stadt an der Neiße und damit an der Grenze zu Polen gelegen, hat am Sonntag in einer Stichwahl der CDU-Bewerber Ursu mit gut 55 Prozent der Stimmen gewonnen. Der Musiker Ursu, der aus Rumänien stammt, sagte dazu: O-Ton: "Ja, ich freue mich natürlich, dass eine Mehrheit sich für mich entschieden hat. Wobei, am Ende ging es gar nicht mehr um die zwei Kandidaten, es ging um die Ausrichtung dieser Stadt nach außen. Ob wir eine offene Gesellschaft bleiben, eine offene Europastadt, oder ob wir uns abschotten. Und die Mehrheit hat sich für diese offene Gesellschaft entschieden. Jetzt ist aber eine wichtige Aufgabe für mich, auf die anderen zuzugehen und versuchen, Vertrauen zu gewinnen." Für die AfD trat in der Stichwahl der gebürtige Görlitzer und Polizeikommissar Sebastian Wippel an, der die erste Runde der OB-Wahl Ende Mai mit rund 36 Prozent der Stimmen gewonnen hatte. Er sagte am Sonntag vor Anhängern: O-Ton: "Herzlichen Dank, wir haben heute hier ein wirklich grandioses Ergebnis bekommen. Wir konnten uns nochmal um rund zehn Prozent steigern zum ersten Wahlgang, und das ist ein wirklich gewaltiges Ergebnis. Und Octavian Ursu und die CDU konnten das nur schaffen, weil sie mit allen zusammengearbeitet haben und noch nicht mal Scheu davor hatten, auch mit Linksextremisten zusammen auf die Straße zu gehen." In Sachsen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Umfragen zufolge erreicht die CDU, die derzeit mit Michael Kretschmer den Ministerpräsidenten stellt, rund 24 Prozent. Die AfD liegt in etwa gleichauf, in einigen Umfragen auch knapp vor der CDU. Linke und Grüne kommen jeweils auf rund 15 Prozent. Die SPD liegt weit abgeschlagen bei unter zehn Prozent.