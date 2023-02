STORY: Großer Jubel auf der Wahlparty der CDU. Die Partei hat Prognosen von ARD und ZDF zufolge die Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus gewonnen und löst die SPD als stärkste Kraft ab. Demnach kommen die Christdemokraten auf rund 28 Prozent, nach 18 Prozent im September 2021. "Ja, ganz tolles Ergebnis. Wir haben ein starkes Mandat bekommen. Kai Wegner hat ein starkes Mandat bekommen, um wirklich einen Neustart für diese Stadt auf die Straße zu bringen, wie man so schön sagt. Hier war, glaube ich, auch der Verkehr ein ganz, ganz entscheidendes Thema. Die Berlinerinnen und Berliner wollen nicht mehr bevormundet werden, von dieser ideologischen Verkehrspolitik." "Ich bin total gerührt und wir können es gar nicht glauben, dass wir einfach so gute Prognosen haben und wir hoffen einfach, dass es so weiter geht. Und wir rocken das." CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner, der nur kurz nach den ersten Prognosen auf die Bühne kam wurde auf der Wahlparty gefeiert. "Es ist phänomenal. Und ich kann nur sagen, Berlin hat den Wechsel gewählt." Ob es aber tatsächlich zu einem Wechsel im Roten Rathaus kommen wird, ist unklar. Denn für die CDU und Kai Wegner dürfte es schwierig werden, eine Koalition zu bilden.

