Die Regierungsparteien CDU und SPD haben sich am Montag für die abschließenden Beratungen über das sogenannten Klimaschutzpaket gerüstet: Das CDU-Präsidium beschloss ein Konzept, das neben einer höheren Ticketabgabe für Inlandsflüge auch die Prüfung einer ausgeweiteten LKW-Maut auf Landstraßen sowie eine Baumprämie für Waldbesitzer beinhaltet. Die stellvertretende Parteivorsitzende und Bundes-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner sagte dazu in Berlin: O-TON STELLVERTRETENDE VORSITZENDE DER CDU, JULIA KLÖCKNER ("Wir werden hier erst mal am Freitag das vorlegen. Es ist ein Gesamtpaket. Da geht es darum, wie wir auf der einen Seite bepreisen, CO2 bepreisen, wie wir auf der anderen Seite Anreize setzen, CO2-Emissionen einzusparen. Es geht um Technologieoffenheit. Es wird ein Gesamtpaket sein und wir werden das verabreden, aus Sicht der Union, was auf der einen Seite Technologieoffenheit zeigt und auf der anderen Seite auch klarmacht, dass ein paar Haltelinien geben muss. Wir brauchen Lenkungswirkung, aber auch soziale Haltelinien und wir brauchen einen starken Wirtschaftsstandort. Und natürlich werden wir dem zustimmen und das machen, wo wir glauben dass es reicht und dass es klug ist.") Vizekanzler Olaf Scholz, zugleich einer der Bewerber um den SPD-Vorsitz, sagte, er setze sich für die Verdoppelung der Bundeszuschüsse für den Ausbau von U- und S-Bahnen bis 2025 ein. Scholz wies Forderungen nach einer Abkehr vom ausgeglichenen Haushalt zugunsten von Klimaschutzmaßnahmen zurück. Denn es gebe ja zusätzliche Einnahmen durch das Klimaschutzpaket. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) sagte, sie bestehe darauf, dass es in den kommenden Jahren eine regelmäßige Überprüfung geben müsse, ob die Maßnahmen zur Reduzierung des Treibhausgases CO2 auch wirken. Die Anstrengungen gegen den Klimawandel seien ein "unglaubliches Modernisierungsprogramm" für die gesamte Gesellschaft. O-TON BUNDESUMWELTMINISTERIN SVENJA SCHULZE (SPD) ("Für mich sind da wenige Punkte ganz zentral. Zentral ist, dass wir einen Instrumenten-Mix haben. Wir werden ein Programm beschließen aus ganz verschiedenen Maßnahmen, die aber alle in die gleiche Richtung lenken, nämlich CO2 zu reduzieren. Da geht es um Förderinstrument. Es geht um klare Regeln, um das sogenannte Ordnungsrecht. Also klares Recht. Es geht um eine CO2-Bepreisung für den Verkehr und für die Gebäude. Und das alles muss aber ein stimmiges Gesamtkonzept ergeben." Am Freitag will die Bundesregierung unter der Leitung von Kanzlerin Angela Merkel ein sogenanntes "Klimaschutzpaket" beschließen.