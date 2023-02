STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner nach seiner Stimmabgabe: "Es ist die demokratische Pflicht getan. Es war ein intensiver Wahlkampf, aber auch ein schöner Wahlkampf. Wir haben viel Zuspruch von den Berlinerinnen und Berlinern bekommen. Ich glaub, Menschen wollen einen Wechsel in der Stadt. Und diesen Wechsel gibt es nur mit einer starken CDU. Und ich habe ein ganz gutes Gefühl. Der Tag begann gut mit dem schönen Frühstück. Ich habe schon lange nicht mehr gemacht und jetzt geht er mit einem guten Gefühl in den Tag." // "Die Wahlbeteiligung ist noch nicht so gut wie beim letzten Mal. Aber gut, beim letzten Mal gab es auch die Bundestagswahl, da ist die Wahlbeteiligung naturgemäß sehr ein bisschen höher. Ich bin gespannt, wie am Ende die Wahlbeteiligung aussehen wird."

