STORY: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Oppositionsführer Friedrich Merz haben einen Weiterbetrieb der letzten drei Atomkraftwerke bis 2024 gefordert. Entsprechend äußerten sich die Unions-Politiker am Donnerstag nach einem gemeinsamen Besuch des Atomkraftwerks Isar II in Niederbayern. Deutschland sei in einer "Energie-Notlage", sagte Söder. Man müsse im Winter nicht nur beim Gas, sondern auch beim Strom mit einer Knappheit rechnen. Seine Idee sei, die Meiler nicht nur im Winter für drei Monate weiter laufen zu lassen, sondern mindestens bis 2024. Ähnlich äußerte sich auch CDU-Chef Merz: "Und ich komme auch für mich und für die Bundestagsfraktion zu dem Ergebnis: Der Weiterbetrieb eines solchen Kernkraftwerks ist technisch möglich, er ist personell möglich und er ist rechtlich möglich. Das einzige, was jetzt entschieden werden muss in Deutschland ist: ist es auch politisch möglich?" Söder sagte in Richtung Bundesregierung, es sei Zeit zu handeln und nicht zu lamentieren oder zu taktieren: "Deutschland kann nicht weiter vertrödeln, wenn es um die wichtige Energieversorgung geht. Es zählt jeder Tag. Der Besuch heute war ein Informationsbesuch. Der hat genau die Informationen gebracht, die wir erhofft haben, nämlich dass ein Weiterbetrieb möglich ist, dass es dazu aber schnelle und rasche Entscheidungen erfordert, um das ganze vernünftig zu gestalten." Isar II ist eines von drei Atomkraftwerken, die in Deutschland noch am Netz sind. Ende 2022 müssen alle nach geltender Rechtslage abgeschaltet werden. Die Bundesregierung hatte im Frühjahr nach einer Prüfung den Weiterbetrieb der Reaktoren abgelehnt. Sie hat nun aber einen zweiten sogenannten Stresstest für den Stromsektor auf den Weg gebracht. Resultate soll es in wenigen Wochen geben. Geprüft wird die Versorgungssicherheit im Winter. Neben der Union hat sich auch die Regierungspartei FDP für längere Laufzeiten zumindest über den Winter starkgemacht. Die Grünen sind skeptisch, schließen einen kurzzeitigen Weiterbetrieb aber nicht kategorisch aus.

