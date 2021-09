Endspurt im Wahlkampf: Das CDU-Präsidium hat am Montag ein "Sofortprogramm" für den Fall eines Sieges bei der Bundestagswahl beschlossen. In dem vierseitigen Papier geht es auch um Änderungen für Beschäftige, wie Kanzlerkandidat Armin Laschet in Berlin sagte: O-TON CDU/CSU-KANZLERKANDIDAT ARMIN LASCHET ("Wir entlasten bei der Einkommenssteuer und erhöhen den Arbeitnehmerpauschbetrag auf 1250 Euro. Bei den Minijobs, ein immer umstrittenes Thema, denken wir, die Minijobhöchstgrenze muss sich anpassen der allgemeinen Lohnentwicklung. Es wird erhöht von 450 Euro auf 550 Euro. Das ist insbesondere für Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Nebenjobber jeder Art, die nur einen Nebenjob suchen, eine große Entlastung, dass sie jetzt hier etwas mehr Geld verdienen können."), WEISSBLITZ Zum Thema Klimaschutz sagte Laschet: O-TON CDU/CSU-KANZLERKANDIDAT ARMIN LASCHET ("Wir haben viele, viele Hektar Fläche in Deutschland an Dächern, die im Moment nicht genutzt werden, und ein zinsloses Darlehen würde jedem, der eine solche Fläche in einem Wohneigentum hat, die Möglichkeit geben, sehr unbürokratisch diese Fläche für die Solarenergie zu nutzen. Und das halten wir für besser als Verbote und Gebote bei Neubauten. Das dauert viel zu lange. Die Flächen, die wir haben, nutzen für Fotovoltaik, ist die Zielsetzung dieses Programms."), WEISSBLITZ Dem Wirtschaftsprofessor Jens Südekum aus Düsseldorf zufolge muss die Union offen sagen, dass sie auch in den kommenden Jahren auf höhere Schulden setze. Wenn ihr Sofortprogramm realistisch sein solle, müsse die Union ihre Position zur Schuldenbremse überdenken, sagte Südekum. Beim zentralen Thema Klimaschutz überzeuge das Sofortprogramm zudem nicht.

