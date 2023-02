STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Kai Wegner (CDU), Spitzenkandidat Berlin: "Ja, wir haben die Wahl in Berlin gewonnen. Wir sind klar stärkste Kraft. Die beiden Zweitplatzierten liegen knapp 10 % hinter uns. Und das ist ein klarer Regierungsauftrag. Die Berlinerinnen und Berliner haben den Wechsel gewählt. Und sie erwarten jetzt, dass die stärkste Partei einlädt, um Sondierungen durchzuführen, um eine Koalition zustande zu bringen, die diese Stadt besser regiert als das, was in den letzten Jahren passiert ist. Ich glaube, jetzt ist nicht die Zeit für Taktierereien. Ich glaube, jetzt ist Zeit für Macher. Dieses Votum der Berlinerinnen und Berliner ist ein Macher-Votum. Und ich werde heute den Gremien meiner Partei, dem Landesvorstand um 17:00 vorschlagen, dass wir heute Abend noch sowohl die Grünen als auch die SPD zu Sondierungen einladen. Und wir werden dann gemeinsam Vertrauen schaffen und schauen, in welcher Konstellation wir eine gute Regierungskoalition hinbekommen. Eine Berlin-Koalition, die die Probleme dieser Stadt endlich anpackt und löst. Und das, was ich im Wahlkampf gesagt habe, das bleibt auch so. Mit mir wird es keine einseitige Politik gegen das Auto geben. Aber natürlich müssen wir und das war ja auch immer, was ich gesagt habe, alle Verkehrsteilnehmer in den Blick nehmen. Die Grünen sind ja mit der klaren Präferenz in den Wahlkampf gegangen Grün-Rot-Rot. Bei der SPD habe ich das irgendwie nicht so richtig gehört. Ich glaube nicht, dass die Sozialdemokraten einen klaren Koalitionswahlkampf geführt haben. Ich glaube, da ging es eher wieder, in alle Richtungen zu blinken. So, nun müssen wir mal schauen, was sich daraus ergibt. Ich glaube, der Wählerwille ist so eindeutig, das kann man auch nicht wegdiskutieren."

