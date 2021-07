Am 26. September ist Bundestagswahl. Und die CDU will die Wählerinnen und Wähler mit dem Slogan "Deutschland gemeinsam machen" überzeugen. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak stellte die Kampagne am Dienstag in Berlin vor: "Deutschland gemeinsam machen. Das ist das, worauf es ankommt. Und der Union-Kreis spielt eine Rolle, natürlich auch bei unseren Plakaten. Sie sehen hier in Schwarz-Rot-Gold: Wir sind stolz auf unser Land und das, was die Menschen geleistet haben und auf den Mut und die Tatkraft. Und deswegen stellen wir Schwarz-Rot-Gold auch nach vorne in dieser Kampagne. Aber wir stellen nicht nur Schwarz-Rot-Gold in den Mittelpunkt der Kampagne, sondern wir stellen Menschen in den Mittelpunkt." Die CDU wird ihre Bundestags-Wahlkampagne bereits sechs Wochen vor der Abstimmung am 26. September mit Beginn der Briefwahl hochfahren. Grund sei das erwartete Rekordergebnis an Briefwählern. Die Union setze für die Kampagne wie bei den letzten Bundestagswahlen rund 20 Millionen Euro ein. "Es wird ein digitaler Wahlkampf", kündigte Ziemiak an. Allerdings werde es auch weiter klassische Elemente wie Wahlkampfveranstaltung und Plakate geben.

