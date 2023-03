STORY: Ausrollen des Roten Teppichs in Los Angeles am Mittwoch - für die bevorstehenden Oscars. Aber Moment mal, der ist ja gar nicht rot! Nein, in diesem Jahr wird es keinen Roten Teppich geben . Doch auch das champagnerfarbene Textil soll seinen repräsentativen sowie praktischen Zweck erfüllen und die Stars und Sternchen rutschfest am Spalier der wartenden Fotografen und Filmteams vorbeiführen. Late-Night-Talker Jimmy Kimmel, Moderator der diesjährigen Academy-Award-Show, mit einem etwas komplizierten Kommentar: "Die Leute fragen, ob es dieses Jahr Ärger geben wird. Wird es dieses Jahr Gewalt geben, wir hoffen das natürlich nicht. Aber wenn doch, dann zeigt die Entscheidung für einen champagnerfarbenen statt eines roten Teppichs, wie zuversichtlich wir sind, dass kein Blut vergossen werden wird." Kimmel dürfte damit auf die Verleihung im vergangenen Jahr angespielt haben. Schauspieler Will Smith hatte die Bühne gestürmt und Komiker Chris Rock eine Ohrfeige verpasst, nachdem dieser einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett gemacht hatte. Der champagnerfarbene Teppich als Garant also, dass es in diesem Jahr friedlich bleiben wird. Die ausrichtende Academy of Motion Picture Arts and Sciences jedoch hat mitgeteilt, die neue Farbe ziele darauf ab, einen "Tag-zu-Nacht-Look" zu kreieren. Das Defilee der Stars soll demnach also einen möglichst eleganten Anstrich erhalten. Die Oscars werden in L.A. am Sonntag zum 95. Mal vergeben.

