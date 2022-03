STORY: Nach gut vier Wochen Verletzungspause nach einer Meniskus-OP kehrt Manuel Neuer ins Bayern-Tor zurück. Aus Bayern-Sicht eine gute Nachricht vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen RB Salzburg am Dienstagabend. Die Ausgangslage ist klar: Nach dem 1:1 im Hinspiel müssen die Spieler des deutschen Rekordmeisters gewinnen, um ins Viertelfinale der Königsklasse einziehen zu können. Thomas Müller zeigte sich bei der Pressekonferenz vor dem Spiel relativ optimistisch. "Im Hinspiel hat man gesehen, was Salzburg kann. In Kombination mit ihrem Stadion, mit dem Publikum, bissel auch der Spielverlauf. Der ist jetzt nicht sehr glücklich für uns gelaufen, sage ich jetzt mal. In dem einen Moment, wo wir vielleicht das 2:0 kassieren können, da vielleicht schon. Aber im Vorfeld war es ja eher so, dass bei uns auch ein bisschen die Effektivität gefehlt hat. Und gerade in der zweiten Halbzeit waren wir ja dann enorm am Drücker." Und das wollen die Bayern auch vor heimischem Publikum am Dienstag sein. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zeigte sich ebenfalls zuversichtlich. Er gehe nicht davon aus, dass seine Mannschaft ausscheide, wenn sie die entsprechende Leistung zeige. Um ins Viertelfinale zu kommen, werden Kimmich und Co aber besser spielen müssen als beim Hinspiel in Salzburg.

