STORY: Der FC Liverpool steht als Finalist der Champions League fest. Nach einem 2:0 im Hinspiel gewannen die Reds in Villarreal am Dienstagabend mit 3:2. Allerdings war es eine spannende Partie, bei der die Spanier schnell in Führung gingen. Doch in der zweiten Halbzeit drehte Liverpool das Spiel mit Treffern von Fabinho, Luis Díaz sowie Mané. Jürgen Klopp zeigte sich überglücklich nach einer stolzen Leistung: "Hervorragend, enorm. Es fühlt sich an, als wäre es das erste Mal, um ehrlich zu sein, weil es immer so besonders ist. Es ist für mich der beste Clubwettbewerb der Welt. Ich liebe es, ich liebe den Sound, alles und ich liebe diesen Abend. Respekt vor Villarreal, wirklich ein wunderbares Stadion und was die Leute hier machen, ist absolut unglaublich, was der Trainer mit den Spielern macht, wie sie uns unter Druck gesetzt haben, das war stark. Es fühlt es sich so besonders an, weil es so schwierig für uns war. Aber am Ende haben wir es auch verdient und das ist wirklich cool. Es war eine massive Leistung von den Jungs." Gegen wen die Reds nun im Finale spielen werden, entscheidet sich am Mittwochabend in der Partie Real Madrid gegen Manchester City. Das Finale findet dann am 28. Mai in Paris statt.

Mehr