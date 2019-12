Eigentlich dürfte Borussia Dortmund zur Zeit ein gutes Selbstbewussten vorweisen. Schließlich durfte sich der Verein am Samstag über einen 5:0 Sieg in der Bundesligapartie gegen Fortuna Düsseldorf freuen. Doch Borussias Coach Lucien Favre blieb auf der Pressekonferenz am Montag vorsichtig, als er seine Einschätzung der anstehenden Champions League Partie gegen Slavia Prag abgeben sollte: "Ja, es ist noch alles möglich. Natürlich, wir wissen, was wir machen müssen. Wir müssen alles geben. Unser bestes mache, um einen Sieg zu erreichen. Natürlich, wir können uns auch qualifizieren mit einem Unentschieden. Es liegt an Barca und an Inter. Aber wir müssen uns auf dieses Spiel konzentrieren und fertig. Und man wird sehen nachher." Anpfiff ist in Dortmund am Dienstagabend um 21 Uhr.