STORY: Unrühmliches Ende für Eintracht Frankfurt in der Champions League, begleitet von Krawallen nach dem Abpfiff der Partie. Das Aus im Achtelfinale kam am Donnerstagabend in Neapel mit einer 3:0 Niederlage. Das Hinspiel wurde bereits mit 2:0 verloren. Schon zur Halbzeit war Neapel mit zwei Treffern in Führung. Torschütze: Neapels Angreifer Victor Osimhen. Frankfurts Trainer, Oliver Glasner, nach dem Spiel: "Gratulation an den SSC Neapel zum völlig verdienten Sieg und zum verdienten Aufstieg ins Viertelfinale der Champions League. Wir müssen einfach akzeptieren und haben damit auch überhaupt kein Problem, dass Neapel eine Nummer zu groß war für uns. Sie spielen ja sehr, sehr guten Fußball schon über die gesamte Saison und haben uns unsere Grenzen aufgezeigt. Aber. Ich bin auch sehr stolz, was meine Mannschaft geleistet hat in dieser gesamten Champions-League-Saison, als erster Neuling, oder deutscher Neuling, nach 25 Jahren in die K.o.-Phase eingezogen. Wir haben auch heute wieder alles probiert. Ich finde, dass wir auch konkurrenzfähiger waren wie im Heimspiel. Aber Neapel war dann einfach eine Nummer zu groß. Aber die gesamte Champions-League-Saison bin ich sehr, sehr stolz, wie wir uns entwickelt haben, was die Mannschaft geleistet hat. Und deswegen kann ich diese Niederlage auch mit ruhigem Gewissen akzeptieren." In Erinnerung bleiben nun aber leider Bilder, die keiner sehen wollte. Denn bereits vor der Partie hatten schwere Ausschreitungen im Stadtgebiet von Neapel für Aufsehen gesorgt. Die Eintracht-Anhänger lieferten sich Schlachten mit der Polizei, wurden aber laut italienischer Medien auch von Neapel-Fans angegriffen.

