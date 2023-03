STORY: Für die Fußball-Frauen von Bayern München stehen am Dienstagabend große Dinge an. Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League empfangen sie die Spielerinnen vom FC Arsenal. Gespielt wird in der Allianz-Arena, mehr als 17.000 Tickets wurden bereits im Vorfeld verkauft. Bayern-Trainer Alexander Straus erwartet einen Gegner auf Augenhöhe. Seiner Einschätzung nach haben die Engländerinnen eine ähnliche individuelle Qualität wie die Bayern. Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil sieht das ähnlich: "Champions League ist dann immer noch einmal ein anderes Niveau, als vielleicht manche Ligaspiele. Und wir wissen, dass Arsenal extrem hohe Qualität hat. Individuell, aber auch als Team. Und ich glaube, wir wollen uns immer mit den Besten messen. Wir haben morgen wieder die Chance dazu, in einem super Stadion. Wir freuen uns einfach alle darauf. Und ja, jetzt ist Viertelfinale, es muss einfach einen Gewinner geben. Und ich glaube, es ist so ein bisschen 50:50. Auf dem Niveau sind wir jetzt irgendwie alle. Ich glaube, alle acht Mannschaften, die jetzt noch dabei sind. Ich freue mich auf einen riesen Fight. Aber ich glaube schon, dass für uns einiges möglich ist in diesem Jahr." Fehlendes Selbstvertrauen dürfte jedenfalls kein Problem sein. In der Bundesliga haben die Bayern seit dem 23. Oktober nur gewonnen und in insgesamt 15 Saisonspielen erst vier Gegentore kassiert.

